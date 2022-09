Cesarini, Oneto e il presidente Figc Alberici stasera a Zona Calcio

La crisi nera da cui il Piacenza non riesce proprio a risollevarsi, la vittoria-riscatto del Fiorenzuola e un ospite d’onore per il calcio dilettantistico piacentino.

Sono gli ingredienti della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani.

Si parte dalle 20.30 con l’anteprima e poi a seguire 20.45 la diretta dallo Spazio Rotative. In studio, il capitano del Piace Alessandro Cesarini e il centrocampista rossonero Edoardo Oneto.

Nella seconda parte, poi, largo al calcio dilettanti: come sempre, spazio a tutte le categorie dall’Eccellenza alla Terza. Con un ospite d’eccezione: il presidente della Figc regionale Simone Alberici.

