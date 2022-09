Ultima tappa annullata. Max Cremona è campione mondiale F250

Niente da fare. Dopo un approfondito giro di misurazioni da parte degli operatori dell’Aipo non c’è acqua sufficiente per garantire l’incolumità dei piloti e quindi, anche la tappa mondiale di Boretto Po viene definitivamente cancellata e così i campionati tirano la riga per il risultato finale.

Nella F500 il successo va all’estone Erko Aabrams davanti al polacco Marcin Zielinski e allo slovacco Robert Hencz. Sesto Andrea Ongari con 13 punti. Sfortunatissimo Giuseppe Rossi, mai al palo ma premiato con l’Europeo.

Nella classe F250 è il piacentino Max Cremona a esultare grazie soprattutto alla super prova di Mora, in Svezia. Distanziato di due punti Peter Bodor, buon terzo posto per l’inglese Turner e più dietro Alex Cremona e Marco Malaspina.

Nella F125, infine il titolo è andato a Lember dinnanzi a Lyubanov Kecinski e Peeba. Soltanto sesto il nostro Luca Finotti.