Imolese – Fiorenzuola in campo alle 17.30. E’ già sfida chiave per la salvezza

Nonostante l’emergenza infortuni, il Fiorenzuola a Imola per dare continuità all’ultima vittoria ai danni della Lucchese. Fischio d’inizio alle 17.30 – sul sito Liberta.it la cronaca in tempo reale della partita – con i rossoneri in campo allo stadio Romeo Galli.

Mister Tabbiani dopo aver fatto i conti con l’infermiera schiererà Battaiola a difesa della porta; davanti a lui coppia di centrali formata da Potop e Quaini, Danovaro e Oddi sugli esterni. Centrocampo confermato rispetto l’ultima gara in casa con Oneto e Currarino ai lati di Stronati. Tridente offensivo formato da Morello, MAstroianni e Sartore.

La partita di oggi si può già definire scontro in chiave salvezza con l’Imolese, reduce dal pareggio in Sardegna con la Torres che le ha permesso di raggiungere quattro punti in classifica, contro i sei degli uomini di Tabbiani.