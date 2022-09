La crisi del Piace e il momento magico del Fiorenzuola a Zona Calcio

Come ogni lunedì, anche questa sera torna puntuale alle 20.30 Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani.

In primo piano, il momento opposto che stanno vivendo le due squadre di Serie C. Il Piacenza non riesce a uscire da una crisi tecnica e di risultati, con la rimonta subita sabato dall’Albinoleffe che lascia i biancorossi relegati all’ultimo posto del Girone A.

Nel Girone B, invece, il Fiorenzuola sembra volare: secondo successo consecutivo in casa dell’Imolese, nove punti in graduatoria e quinto posto assoluto. Grazie al contributo degli ospiti in studio, sarà analizzata la situazione di entrambe. E poi immagini, gol, interviste e commenti.

Nella seconda parte, spazio al calcio dilettanti, con la presentazione della domenica sui campi, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

