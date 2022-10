Rugby, oggi parte il Top 10. I Lyons sfidano l’ambizioso Colorno al Beltrametti

Si apre il mese di ottobre e i Lyons iniziano a fare sul serio. Per la prima giornata di Top 10 di rugby, il massimo campionato di rugby in Italia, la Sitav Rugby Lyons di Orlandi e Paoletti scenderà in campo domenica 2 ottobre alle 16.00 tra le mura amiche dello Stadio “Beltrametti”.

Dopo aver preso le misure delle avversarie nei primi due turni di Coppa Italia i bianconeri vogliono partire al meglio nel massimo campionato italiano, e davanti a loro ci sarà Colorno, una delle squadre più ambiziose del campionato: nella bassa parmense sono arrivati quattro giocatori dalle Zebre, che alzano il livello tecnico e di esperienza della squadra, insieme ad altri acquisti di altro profilo provenienti dalle altre squadre del campionato. L’obiettivo dichiarato è quello di entrare tra le prime quattro squadre del campionato e accedere ai playoff, arrivando a giocarsi lo scudetto fino alla fine.

In casa Lyons si respira l’aria della grande sfida, il momento della verità in cui si inizia a valutare il lavoro svolto e le ambizioni della squadra.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Bance; Salvetti, Lekic; Salerno, Cocchiaro, Acosta

A disposizione: Buondonno L., Minervino, Morosi, Cemicetti, Janse van Rensburg, Moretto, Cuoghi, Via G.