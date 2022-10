Baseball, visita piacentina per l’interbase dei Miami Dolphins Miguel Rojas

Quella di mercoledì prossimo sarà una giornata straordinaria per il baseball piacentino, dato che al De Benedetti sarà presente un ospite di eccezione: il professionista venezuelano di Mlb Miguel Rojas, interbase dei Miami Marlins. Il 3 ottobre ha giocato la sua ultima partita della stagione (i Marlins hanno battuto 4-0 gli Atlanta Braves al LoanDepot di Miami) e il 12 sarà nella nostra città.

Trentatré anni, in Major League dal 2014, Rojas è ritenuto soprattutto a livello difensivo uno dei giocatori più spettacolari del circuito americano. Per averlo a Piacenza è stata decisiva la sua fraterna amicizia con Josè Perez, interno venezuelano residente in Italia che da due stagioni veste la casacca del Piacenza. La presenza di Rojas ha riscosso interesse anche dalle provincie limitrofe e le iscrizioni si sono chiuse a 70 atleti under 16. Sotto gli occhi di una decina di coach si lavorerà, a partire dalle 16.00 fino alle 18.30, sui fondamentali di difesa, battuta e lancio. Alla fine sessione di foto e autografi: un’occasione del genere non capita tutti i giorni.