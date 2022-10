Il primo acquisto di Matteassi è un ritorno: Piace, arriva Juri Gonzi

Juri Gonzi, nelle prossime ore, sarà nuovamente un giocatore del Piacenza. E’ il primo colpo operato dal neo ds biancorosso Luca Matteassi, ospite nel corso dell’ultima puntata di Zona Calcio. A Telelibertà, il dirigente ha confermato l’imminente arrivo del jolly 28enne “che Scazzola conosce alla perfezione e che dunque è innesto molto gradito. Manca la firma, quindi cautela” ha detto Matteassi che ha commentato il pari ottenuto con la Juventus e ha parlato della squadra che ha trovato dopo il suo ritorno in via Gorra. “L’ho già detto, ho visto una squadra impaurita ma il calcio è gioia e quindi voglio più spensieratezza. Servirà per centrare il nostro obiettivo che è ovviamente la salvezza”.

Spazio anche al Fiorenzuola nello studio di Michele Rancati e Giulia Urbani. E’ stato Mattia Fiorini, centrocampista dei rossoneri, a fornire testimonianza dell’entusiasmo che si respira in casa della capolista del girone B: “Siamo partiti molto bene in campionato e non ci montiamo la testa, ma siamo consapevoli che continuando così possiamo toglierci tante soddisfazioni. Il mister ci chiede di non staccare mai il piede dall’acceleratore e lo faremo anche mercoledì in Coppa Italia e poi domenica prossima contro il Montevarchi”.

Nella seconda parte del programma, come sempre, ampio spazio a tutto il calcio dilettanti con l’analisi della domenica sui campi, dall’Eccellenza fino alla Terza Categoria. Ospiti in studio Matteo Corbelli, esperto di allenamento funzionale, e Nicolas Pizzetti, preparatore atletico, grazie ai quali sono stati illustrati i migliori metodi di allenamento in relazione a ciascuna categoria dei dilettanti e del settore giovanile.