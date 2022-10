La star della MLB Miguel Rojas a Piacenza: “Il baseball è divertimento”

Da ieri il Piacenza Baseball ha un amico in più e non uno qualunque ma una stella della MLB. Si è tradotto in un successo il Clinc giovanile organizzato al De Benedetti al quale ha presenziato l’interbase dei Miami Marlins, Miguel Rojas. Un regalo che la società biancorossa si è fatta per il suo cinquantenario e che naturalmente ha trasmesso enorme entusiasmo nel settantina di ragazzini presenti. In Italia in vacanza con la famiglia, dopo la conclusione del campionato, Rojas ha trascorso il pomeriggio sul nostro diamante, dispensando consigli, firmando autografi e concedendo selfie. “Dopo tanti anni di Major ancora per me il baseball è divertimento – ha dichiarato il fuoriclasse venezuelano – e stare con i giovani mi affascina. Qui vedo entusiasmo anche se so che in Italia il baseball non ha un seguito pari ad altri sport”.

Hanno sorpreso l’umiltà e la disponibilità con le quali un atleta da ingaggi milionari si è approcciato alla curiosità degli atleti e alle richieste dei tecnici. “Ho due figli e conosco l’importanza che i genitori devono avere nella formazione sportiva dei giovani. Spero che la Mlb possa in futuro aiutare sempre più i progressi del baseball europeo e italiano in particolare”.

Dopo le foto di rito, Rojas ha visitato la sede del Piacenza omaggiando il club di una sua casacca dei Marlins non prima che anche i dirigenti biancorossi regalassero allo speciale ospite la casacca ed il cappellino indossati quest’anno dal Piacenza.