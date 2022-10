Calcio Dilettanti, riflettori per il derby d’Eccellenza tra Nibbiano e Agazzanese

Sarà il derby d’Eccellenza tra Nibbiano & Valtidone e Agazzanese la portata principale del ricco menù proposto oggi dal Calcio Dilettanti piacentino, con sfide interessanti a tutte le latitudini. Palla al centro a partire dalle 15.30.

ECCELLENZA

Sarà la partita della svolta per la squadra di Rossini o quella del consolidamento di un posto al sole per quella di Piccinini? Allo svolgimento del “derbissimo” di Nibbiano la risposta. Al “Soressi” tempo invece di tornare al successo per la Castellana Fontana di Costa, interrompendo a due la striscia di successi dell’ospite Vignolese.

PROMOZIONE

Turno sulla carta favorevole per la capolista Pontenurese, chiamata a proseguire la sua marcia in bellezza rispedendo al mittente a mani vuote il pericolante Cervo

. Al “Levoni” il bel confronto tra due delle più credibili inseguitrici della battistrada quali il Gotico Garibaldina e il Fornovo Medesano. A tal fine identico il compito da svolgere al meglio da parte della Bobbiese nella tana del pur sempre temibile Felino. Il Carpaneto Chero, dal canto suo, può e deve andarsi a prendere l’intera posta pure sul campo del Brescello. Certo più difficili, ma non impossibili, gli impegni esterni di Alsenese e Vigolo, chiamate a sovvertire il pronostico rispettivamente a domicilio di Carignano e Terme Monticelli.

PRIMA CATEGORIA

Settima tappa già inaugurata dal derby di Ziano e che oggi, tra gli altri spunti, propone altri due derby estremamente interessanti. A cominciare dalla sfida della Val Nure, con tanto di contorni campanilistici, che va in scena al “Cementirossi” e che vede a duello la Pontolliese Gazzola e il Vigolzone, entrambe situate nella parte alta della graduatoria. Nel contempo, al “Puppo”, la Spes Borgotrebbia cercherà immediato riscatto contro la rinfrancata Sannazzarese, reduce da due successi di fila. Fieri i propositi di riscatto anche da parte dello Sporting Fiorenzuola, chiamato a travestirsi da corsaro a domicilio del Soragna. A loro volta le matricole Lugagnanese e Junior Drago, nonché la Sarmatese possono e devono saper mettere a pieno frutto il fattore campo nei rispettivi appuntamenti interni con Audax Fontanellatese, Zibello e Fidenza. Al Fiore Pallavicino spetta invece il compito di rialzare la testa nella tana della Viarolese.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Bobbio2012 Perino-San Nicolò

Gragnano-River Niviano

Pianellese-Podenzano

Rottofreno-A.C.Libertas

San Corrado-Gossolengo Pittolo

San Giuseppe-San Rocco

(Già giocata San Lazzaro-Travese)

Girone B

Combisalso-San Leo

Fonta Calcio-Arquatese

Fraore-Cadeo

Pro Villanova-Corte Calcio

San Polo-Salicetese

San Secondo-Gropparello

Virtus San Lorenzo-Club Mezzani

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-B.F.Bettola Farini

Alseno Calcio-Turris

Besurica-San Polo (ore 18)

F.Fiorenzuola-Gerbidosipa

Podenzanese-Vernasca

Primogenita-Caorso

San Filippo Neri-Bivio Volante

Virtus Piacenza-Folgore (ore 17.30)