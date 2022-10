L’ex leggenda del Copra Samuele Papi nella Hall of Fame della pallavolo

Con la maglia di Piacenza, indossata per sei stagioni, ha scritto pagine importanti, conquistando una Challenge Cup e una Coppa Italia. L’ex schiacciatore biancorosso Samuele Papi è stato inserito, insieme ad altre “vecchie glorie”, nella Hall of Fame della pallavolo. L’International Volleyball Hall of Fame (Ivhf) ha infatti comunicato i nomi dei campioni che entreranno ufficialmente nella storia di questo sport. Oltre a Papi, ci sono Kerri Walsh Jennings, Bernardo Rezende Bernardinho, Pieter Joon, Fernanda Venturini e Peter Murphy.

