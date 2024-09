Volley, Manuel Zlatanov e Lorenzo Basso campioni del mondo con l’Italia U17

Con la vittoria per 3-2 in rimonta sull’Argentina, Manuel Zlatanov e Lorenzo Basso si sono laureati campioni del mondo con l’Italia Under 17. Un oro che parla con un forte accento piacentino, visto che lo schiacciatore (figlio di Hristo Zlatanov, direttore generale della Gas Sales Bluenergy) è nato nella nostra città, esordendo lo scorso anno in Superlega con la maglia biancorossa e ora pronto a difendere i colori di Ravenna, mentre il libero gioca tuttora nel settore giovanile della Gas Sales. Si tratta dell’ennesimo successo degli azzurrini, visto che un anno fa l’Under 17 aveva conquistato anche la medaglia d’oro agli Europei.