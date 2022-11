In Prima Categoria doppio derby in alta classifica: tutte le partite dei Dilettanti

Dagli appuntamenti interni delle lanciatissime Agazzanese e Pontenurese, alla delicata trasferta nella tana della capolista per la Castellana Fontana. In Prima, doppio derby in chiave alta classifica. Dall’Eccellenza alla Terza Categoria sono innumerevoli gli scontri interessanti sui campi del calcio dilettanti piacentino. Palla al centro alle 14.30.

ECCELLENZA

L’Agazzanese vuole a tutti i costi centrare il quarto successo consecutivo: per farlo, i ragazzi di mister Piccinini dovranno battere tra le mura amiche dello stadio Baldini il Rolo. Tocca intanto alla Castellana Fontana l’arduo tentativo di ostacolare l’inarrestabile marcia al vertice del Castelfranco, mentre il Nibbiano & Valtidone è chiamato a confermare che il peggio è definitivamente alle spalle nella probante sfida a domicilio del Sasso Marconi.



PROMOZIONE

La capolista Pontenurese è attesa ad una ulteriore prova di forza nel testacoda casalingo col Solignano e allo stesso modo sono chiamate a comportarsi Gotico Garibaldina e Carpaneto Chero, entrambe vogliose di ottenere una vittoria corsara sui campi delle pericolanti Brescello e Team Traversetolo.

PRIMA CATEGORIA

I due restanti derby della giornata numero 9 promettono spettacolo e risposte illuminanti circa la corsa per il primato. Per somma di punti il primo piano spetta a quello in programma al “Cementirossi”, dove la Pontolliese Gazzola è chiamata a riesumare il suo miglior volto per tenere testa alla capolista (ex aequo con la Spes) Borgonovese. Nel contempo, a Sarmato, esame di maturità per l’altalenante undici locale di Caragnano, chiamato a dare felice seguito al colpaccio piazzato sette giorni fa al “Curtoni” di fronte ad una Sannazzarese che merita tanto rispetto e che a sua volta vuole vincere per alimentare le fiere velleità di risalita. Al “Puppo” la Spes di mister Soressi non può e non deve frenare la propria marcia al vertice nel quasi testacoda contro l’Audax Fontanellatese, mentre la “matricola terribile” Lugagnanese ha tutte le carte in regola per andare fare bottino pieno a domicilio della cenerentola Viarolese Sissa. Per Ziano e Drago San Giorgio l’obbligo di prendersi punti pesanti in chiave salvezza nei confronti interni rispettivamente con Fidenza e Fiore Pallavicino.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Gragnano-Gossolengo Pittolo

San Corrado-Bobbio 2012 Perino

Pianellese-San Rocco

Rottofreno-Podenzano

San Lazzaro-River Niviano

San Giuseppe-San Nicolò

Travese-A.C. Libertas

Girone B

Club Mezzani-Corte Calcio

Combisalso-Gropparello

Fonta Calcio-Cadeo

Fraore-Salicetese

Pro Villanova-Arquatese

San Secondo-San Polo

Virtus San Lorenzo-San Leo

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Folgore

Alseno Calcio-Besurica

F.Fiorenzuola-Vernasca

Gerbidosipa-Caorso

Primogenita-Bivio Volante

San Filippo Neri-Turris

Virtus Piacenza-San Polo (ore 16.30)

Podenzanese-B.F.Bettola Farini