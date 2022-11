Le vittorie di Piace e Fiorenzuola a Zona Calcio, ospiti Gonzi e Battaiola

Per la prima volta in questa stagione Zona Calcio potrà celebrare le vittorie di Piacenza e Fiorenzuola nello stesso turno di Serie C.

Ieri i biancorossi hanno espugnato il campo del Mantova, ottenendo il primo successo in campionato e abbandonando l’ultimo posto in classifica del Girone A. La situazione è ancora difficilissima, ma la scossa delle ultime settimane sta dando i primi frutti.

Gioca ormai con la consapevolezza di una grande squadra, invece, il Fiorenzuola, che sabato ha superato in trasferta la Recanatese, consolidandosi nelle zone alte del Girone B.

Se ne parlerà questa sera durante la trasmissione di Telelibertà, onda ogni lunedì alle 20.30, condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani. Ospiti in studio, l’esterno del Piace Yuri Gonzi e il portiere del Fiorenzuola Nicholas Battaiola.

Nella seconda parte, come sempre, ampio spazio a tutto il calcio dilettantistico, con tanti gol, analisi e commenti dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Come da tradizione, saranno ovviamente sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

