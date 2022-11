Basket Serie B: Bakery a Fabriano, Fiorenzuola in trasferta a Firenze

Impegni esterni per le piacentine della pallacanestro in questa domenica di Serie B.

Nuovo viaggio verso le Marche per la Bakery, che oggi alle 18.00 sfiderà a Fabriano nella settima giornata d’andata del girone C di serie B maschile. I biancorossi di Marco Del Re sono reduci dal successo nel derby piacentino di Castell’Arquato contro i Fiorenzuola Bees (65-76) che ha fruttato la quarta vittoria stagionale, salendo a otto punti, gli stessi di Fabriano (lo scorso anno in A2) vincitrice nello scontro marchigiano contro Matelica.

I Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti sono invece chiamati alla classica trasferta da bollino rosso, dovendo affrontare la Pallacanestro Firenze. Alle ore 18.00 verrà alzata la palla a due di uno scontro senza dubbio affascinante, contro la favorita del girone al pari di Rieti, con i gialloblu che tuttavia devono fare i conti con un momento dove la “Dea bendata” pare aver voltato le spalle alla Val d’Arda.