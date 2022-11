Dilettanti, test importanti per Agazzanese e Pontenurese. Nibbiano a caccia del tris

Con la solita sfilza di incontri interessanti a tutte le latitudini, torna oggi in campo il calcio dilettanti piacentino (fischio d’inizio alle 14.30).

ECCELLENZA

Gli esami di maturità si susseguono per la gagliarda Agazzanese di mister Piccinini, chiamata oggi a difendere il secondo posto dal Borgo San Donnino, terzo della classe al pari del Cittadella e staccato dai granata di un solo punto. Nel contempo, il Nibbiano & Valtidone di Rossini proverà a calare il tris di successi di fila nell’appuntamento casalingo con l’enigmatico (ma sempre forte) Colorno, prendendo così ulteriore margine dall’area indesiderata da dove può e deve riemergere alche la Castellana Fontana di Costa, decisa a prendersi l’intera posta nel confronto diretto interno con l’Anzolavino.

PROMOZIONE

Nessun derby e in primo piano la sfida da “fuori i secondi” del “Levoni”, dove i biancorossi di Achilli e Porcari proveranno a mettere sotto ed operare il sorpasso a spese della damigella d’onore Carignano. Sfida certo appassionante, come d’altronde quella che attende la capolista Pontenurese nella tana del quotato Tonnotto, peraltro a – 10 dalla squadra di Bongiorni che è più che determinata a superare di slancio pure quest’ulteriore ostacolo. Se vuole rientrare nel giro che conta la Bobbiese deve tornare al successo a domicilio del Fornovo Medesano, mentre Carpaneto Chero, Vigolo e Alsenese devono saper mettere a pieno frutto il fattore campo nei rispettivi confronti con Noceto, Felino e Brescello.

PRIMA CATEGORIA

La Pontolliese Gazzola, orfana di bomber Zecca, vedrà in ogni caso di non tornare a mani vuote dalla difficile trasferta di Zibello. Il match clou di giornata a Lugagnano, dove va in scena il derby ad alta quota tra la locale matricola terribile di Brodesco ed una delle tre battistrada, la Spes di Soressi, avanti una lunghezza rispetto ai valdardesi. Dopo due battute a vuoto l’altra capolista, la Borgonovese vedrà a sua volta di non tradire il pronostico che la vuole decisamente favorita nel derby interno col pericolante Drago San Giorgio. Appuntamento interno da superare col massimo dei voti anche per il brillante Vigolzone, chiamato a non concedere sconti al pur coriaceo Soragna, mentre Sporting Fiorenzuola e Ziano vanno a cercare riscatto nelle tutt’altro che semplici trasferte di Fontanellato e Fidenza. D’obbligo, infine, i tre punti per l’altalenante Sannazzarese nel confronto casalingo con la cenerentola Viarolese Sissa.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

A.C. Libertas-San Lazzaro

Bobbio 2012-Perino-San Giuseppe

Gossolengo Pittolo-Pianellese

Podenzano-Gragnano

River Niviano-Rottofreno

San Nicolò-Travese

San Rocco-San Corrado

Girone B

Arquatese-Combi Salso

Cadeo-Fulgor San Secondo

Corte Calcio-Virtus San Lorenzo

Gropparello-Fonta Calcio

Salicetese-Club Mezzani

San Leo-Pro Villanova

San Polo-Fraore

TERZA CATEGORIA

Besurica-Virtus Piacenza (ore 17.30)

B.F. Farini Bettola-San Filippo Neri

Bivio Volante-Podenzanese

Caorso-Fulgor Fiorenzuola

Folgore-Alseno Calcio

San Polo-Gerbidosipa

Turris-Academy Moretti

Vernasca-Primogenita