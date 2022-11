Sfida di prestigio al Beltrametti: i Lyons ricevono Padova campione d’Italia

Il “Beltrametti” oggi ospita i campioni d’Italia di rugby del Petrarca Padova, per una sfida di grande prestigio contro i Lyons di Orlandi e Paoletti. Fischio d’inizio alle 14.00.

A caricare la squadra ci pensa Jacopo Salvetti, uno dei leader dello spogliatoio bianconero e autore della prima meta di domenica scorsa, quella che ha svegliato i suoi: “Contro le Fiamme Oro abbiamo dimostrato di saper sfruttare al meglio gli errori degli avversari per mettere punti sul tabellino, ma sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione di alcuni momenti importanti della partita dove abbiamo permesso agli avversari di uscire dalla nostra pressione troppo facilmente, come nell’occasione della loro prima meta quando hanno risalito tutto il campo senza che riuscissimo a fermarli. Ora abbiamo di fronte il Petrarca: una sfida sempre stimolante e per me da ex in modo particolare. Il clima in squadra è buono veniamo da una prestazione che ci ha dato maggior consapevolezza dei nostri mezzi, sia per quanto riguarda le nostre qualità che le cose da migliorare. Mi aspetto una grande partita, e posso garantire che daremo tutto per far contenti i nostri tifosi.”

LA FOMAZIONE

Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Cuoghi; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Minervino, Cocchiaro, Acosta

A disposizione: Buondonno L., Morosi, Salerno, Lekic, Cissè, Bottacci, Fontana, Zaridze

