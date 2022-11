Verso Civitanova: alle 21 “Volley Piacenza” ospita Yoandy Leal, l’eroe di Milano

Che cosa vuol fare la Gas Sales “da grande”? L’ultima vittoria ottenuta in rimonta in casa di Milano potrebbe essere il primo vero crocevia della stagione della squadra di Bernardi, i tifosi si augurano che sia stato il salto di qualità definitivo per poter stare in alto con le big della Superlega. Sarà solo il tempo a dirlo, nella settimana che condurrà Brizard e compagni verso il difficile match con Civitanova.

Se ne parlerà ovviamente questa sera a “Volley Piacenza #atuttogas”, in programma su Telelibertà alle ore 21. La trasmissione, condotta stasera dalla giornalista Nicoletta Marenghi, farà il punto sullo stato di forma dei biancorossi dopo Milano con un grande ospite: Yoandy Leal, lo schiacciatore che in questo periodo sta trascinando i compagni con la sua potenza. Insieme a Leal ci saranno il compagno di squadra Fabrizio Gironi, il terzo allenatore Matteo De Cecco, e Vincenzo Cerciello, sponsor e membro del consiglio d’amministrazione, con il contributo degli esperti Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Nella seconda parte del programma il discorso si sposterà sul prossimo impegno di Superlega dei biancorossi, che sarà appunto domenica pomeriggio al PalabancaSport contro la Lube Civitanova, una delle corazzate della Superlega attualmente appaiata ai biancorossi in classifica in quinta posizione. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9.00 e alle 17.00.