Oggi il derby sul campo del Valorugby Emilia: Lyons pronti a fare il colpaccio

È l’ora della verità per Sitav Rugby Lyons, per i quali si apre un ciclo di tre partite fondamentali per il prosieguo della stagione in Top 10.

Si comincia con la settima giornata, oggi alle 15.00 al Mirabello di Reggio Emilia per il derby con il Valorugby Emilia, attualmente quarta in classifica e reduce dalla prima sconfitta stagionale sul campo del Rovigo. Altra sfida con una “big” del campionato per i Lyons, usciti sconfitti ma mai domi dalle sfide con le Fiamme Oro e il Petrarca Padova.

Contro le due favorite allo scudetto gli uomini di Orlandi e Paoletti hanno portato a casa due preziosi punti in classifica, che mettono al riparo dalla lotta salvezza i bianconeri. Ora i Lyons vogliono chiudere l’anno al meglio, togliendosi qualche soddisfazione di peso. Le prossime avversarie saranno Cus Torino in casa e Mogliano Veneto in trasferta.

LA FORMAZIONE

Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Minervino, Buondonno L., Morosi. A disposizione: Borghi, Acosta, Salerno, Lekic, Bance, Via A., Rodina, Biffi.

