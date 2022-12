Brizard a Volley Piacenza: “Mentalità in crescita. Ora sotto con Padova”

Il primo obiettivo stagionale, quello minimo della qualificazione alla Coppa Italia, è stato raggiunto con la forza della mentalità. Ne sono convinti i giocatori in casa Gas Sales, la rabbia della vittoria sfumata al tie break contro Milano ha portato qualcosa di diverso che si è visto in campo contro Cisterna, e il risultato è un secco 3-0 che ha spazzato via i laziali. La squadra biancorossa punta ora la rivincita contro Padova, dove lo scorso anno arrivò una brutta sconfitta. Carica a mille per capitan Antoine Brizard e Luka Basic, ospiti ieri sera di “Volley Piacenza #atuttogas” insieme a Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e a Simone La Salandra, titolare di Piacenza Tarature sponsor Gas Sales, e Gianluca Pasini della Gazzetta dello Sport.

“Ci mancavano proprio tre punti – ha detto Brizard commentando il 3-0 con Cisterna – eravamo molto delusi dopo la sconfitta contro la Lube e rifarsi con una vittoria determinante è stato importante. Un successo nato dalla mentalità, lavoriamo ogni giorno per migliorare in questo aspetto e ci stiamo riuscendo, sta anche migliorando l’intesa con compagni che giocano poco come Cester e Alonso, sono elementi fondamentali anche se non possiamo contare su un campione come Simon in questo periodo. Io mi sento meglio, anche se ho avuto qualche problema dopo il Mondiale, ma sto tornando al top”. Ultima di andata domenica a Padova dunque, “sarà un’altra partita pericolosa perché loro giocano bene in trasferta vincendo a Modena, ma vogliamo continuare a vincere. Vedo i Lupi molto carichi e ho notato una grande differenza rispetto allo scorso anno, ci sono sempre più tifosi che ci seguono”. Non ha invece trovato molto spazio finora Luka Basic, lo schiacciatore francese si è distinto in Coppa Cev “che è un altro obiettivo stagionale che vogliamo”, ma l’affiatamento con i compagni non manca “perché sono tutti ottimi ragazzi e grazie a loro mi sto trovando benissimo. I tifosi? Fantastici”. Tra i sostenitori della Gas Sales c’è appunto La Salandra, convinto delle grandi potenzialità di questo gruppo e, su tutti, del ritorno di un Simon in grado di fare anche il coach in campo: “Mi sembra un campionato molto equilibrato, forse meriteremmo qualche punto in più e servono degli aggiustamenti, ma sono convinto che sul lungo periodo arriveranno i successi, le aspettative sono alte e i tifosi pretendono tanto, credo che ci voglia un po’ di pazienza perché vedo che c’è tanta amicizia in un gruppo che mi piace tanto per il fatto che non ci siano veri leader, ma un collettivo in cui ogni singolo aiuta il compagno. Vedo però in Simon una sorta di mental coach, è proprio lui il giocatore cardine in campo”.