Rugby Top 10: al Beltrametti domani Sitav Lyons affronta Cus Torino

È l’ora della verità per Sitav Rugby Lyons, che sabato 10 dicembre gioca quella che può essere considerata la partita più importante della stagione.

Al “Beltrametti” arriva il Cus Torino, che segue in classifica i bianconeri a distanza di tre punti. Una vittoria permetterebbe ai Leoni di allontanarsi in maniera decisa dalla zona retrocessione, permettendo di approcciare la seconda parte di stagione con maggiore tranquillità e provare anche una rimonta sulle squadre più avanti in classifica.

Le sensazioni in casa Lyons sono positive, nonostante i risultati abbiano restituito meno di quanto mostrato in campo dai bianconeri. Finora il calendario affrontato dai Lyons è stato il peggiore del lotto, con solo tre partite casalinghe, di cui due contro le corazzate Colorno e Petrarca, e nessuna sfida con le dirette concorrenti. Nonostante i tanti punti di bonus raccolti, manca una vittoria di peso ai bianconeri, che puntano a raccoglierla davanti al loro pubblico sabato.

L’Head Coach Carlo Orlandi ha presentato la sfida con il CUS Torino caricando i suoi giocatori: “Siamo consci di avere davanti una sfida importante, ma so anche anche i miei giocatori scendono sempre in campo per vincere. Questo sabato la situazione sarà un po’ diversa, i favori del pronostico sono dalla nostra parte e non è una situazione a cui siamo abituati. Il nostro compito è restare concentrati e rispettare il nostro piano di gioco, perchè in tutte le ultime uscite abbiamo fatto vedere di avere le qualità per battere chiunque. Una cosa da migliorare rispetto alla sfida di settimana scorsa è la disciplina: contro il Valorugby ci siamo condannati da soli alla sconfitta, commettendo un fallo scellerato subito dopo aver raggiunto il pareggio, in un secondo tempo che stavamo dominando. Se vogliamo puntare al massimo e crescere come squadra, certe ingenuità non devono toccarci.”

Appuntamento dunque per le ore 15.00 di sabato allo Stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza. La partita sarà trasmessa in diretta su RAI Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) e sulla piattaforma web di Eleven Sports.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Petillo, Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg; Minervino, Cocchiaro, Acosta

A disposizione: Buondonno, Morosi, Salerno, Lekic, Moretto, Bottacci, Via A., Zaridze