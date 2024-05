Tre giocatori dei Lyons convocati con la nazionale italiana Rugby Seven

Grande opportunità per i bianconeri Lorenzo Maria Bruno, Federico Cuminetti e Pietro Rodina convocati in Nazionale Italiana Rugby Seven.

La Nazionale Seven maschile debutterà nella stagione 2023/24 prendendo parte nel fine settimana del 1 e 2 giugno, al Torneo Internazionale 7’s di Haguenau, in Francia.

La cittadina del Basso Reno ospiterà la seconda edizione della manifestazione che quest’anno vedrà la partecipazione, oltre all’Italia, delle formazioni a Sette di Germania, Polonia e Belgio, di New Zealand Sevens Development e di due Selezioni del Sud Pacifico e della Francia.

L’appuntamento di Haguenau anticipa di una settimana quello di Makarska (Croazia, 7-9 giugno) cui seguirà dal 28 al 30 giugno quello di Amburgo (Germania), tappe del Rugby Europe Sevens Championship Series 2024.

Tre giocatori dei lyons in nazionale

Un’occasione, dunque, per l’Italseven di Matteo Mazzantini di scaldare i motori in vista dei due appuntamenti targati Rugby Europe: nel gruppo selezionato dal Ct Azzurro sono presenti ben tre giocatori di Sitav Rugby Lyons. Lorenzo Maria Bruno è confermatissimo nel ruolo di capitano anche della selezione azzurra, oltre che della squadra bianconera; anche il giovane trequarti piacentino Federico Cuminetti, cresciuto nel vivaio Lyons, rientra nel gruppo azzurro dopo l’esperienza maturata nella stagione passata; mentre per Pietro Rodina si tratta della prima convocazione in Nazionale 7s: per il trequarti classe 2002 che ha appena concluso la seconda stagione in bianconero una nuova esaltante esperienza con la maglia Azzurra, dopo aver preso parte alle selezioni giovanili Under 18 e Under 20 in passato.