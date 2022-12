La tristezza di Rizza e l’umore a mille di Giani: a Zona Calcio l’impietoso confronto

Le frasi di circostanza e intrise di malinconia di Alessio Rizza e il volto disteso di Elia Giani. Sono stati loro i protagonisti ieri sera a Telelibertà. A Zona Calcio, i conduttori Michele Rancati e Giulia Urbani, come ogni lunedì, hanno incalzato i protagonisti di Piace e Fiorenzuola, ma è chiaro come l’andamento agli antipodi delle due piacentine di C, condizioni l’umore anche nel corso delle dirette in via Benedettine.

“Vedrete, ne usciremo e nella seconda parte del torneo riusciremo a invertire la tendenza” ha detto Rizza. Una “lezioncina” impartita evidentemente dal club e ripetuta senza amnesie dall’esterno mancino di proprietà dell’Empoli. Lo stesso giocatore di Cecina ha ammesso “come il clima non sia dei migliori” ma trattasi di banalità che racchiudono lo stato dell’arte in casa Piace.

Per Elia Giani, ancora una volta frenato a inizio stagione dagli infortuni, l’orizzonte è sereno: il Foire è salvo prima di Natale e gli obiettivi sono cambiati in maniera netta.

“Peccato per il gol di Paloschi nel finale, ma francamente il Siena ha centrato tre legni – ha spiegato il fantasista di proprietà del Pisa parlando del match di sabato al Francihi-: non possiamo recriminare e, al contrario, ci consideriamo soddisfatti di un punto che ci mantiene molto in alto». Inevitabile trattare del momento personale del talentuoso mancino: «Ho accusato un problema al ginocchio che ora è risolto – ha detto ancora Giani -. Di certo, rispetto alla scorsa stagione, quando i contrattempi mi hanno limitato, sono già inserito nei meccanismi di mister Tabbiani. Lo ammetto, per il sottoscritto è stato complicato cogliere fino in fondo le richieste del nostro tecnico. Non tanto perchè tende a limitare la fantasia e la ricerca del dribbling, quanto perchè si tratta di movimenti e di una filosofia diversa”.

Per finire, spazio al calcio dilettanti. Ospiti a Telelibertà, Massimo Ciotola e Alessandro Bernazzani, tecnico e difensore della Bobbiese, in netta risalita nel campionato di Promozione.