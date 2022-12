Basket Serie B, Bakery e Fiorenzuola sconfitte da Ozzano e Fabriano

Non arriva l’atteso riscatto per la Bakery. Contro la Sinermatic Ozzano, squadra che si è dimostrata di grande spessore, i biancorossi rimediano la terza sconfitta consecutiva dopo quelle patite a Firenze e in casa con Faenza e si vedono agganciare in classifica dai rivali di turno a quota 14: al PalaBakery i bolognesi si impongono con merito per 86-79 al termine di una partita che si è decisa nel primo tempo grazie a percentuali al tiro straordinarie, sia da tre che dentro l’area.

Sconfitta anche per i Fiorenzuola Bees, che accarezzano per larghissimi tratti del match il sogno di fare l’impresa, ma alla fine Fabriano ha fatto valere la legge del più forte e, soprattutto, del fattore campo. La squadra marchigiana dopo questa vittoria per 92-89 (la settima su sette giocate in casa) rimane l’unica squadra del girone C a non aver mai perso tra le mura amiche.