Gas Sales, una serata di auguri. Curti: “Piacentini, continuate a sostenerci”

“L’emozione più bella di questa prima parte di stagione? Non una vittoria in particolare, direi più il vedere la nostra casa, il PalabancaSport, senza neanche un seggiolino vuoto nelle partite di cartello. Ci auguriamo che possa essere sempre così e non solo contro Modena, Trento, Civitanova e Perugia. Questa squadra, la nostra squadra, merita di essere ammirata dal vivo: abbiamo fatto grandi sforzi quest’anno per allestirla e ci crediamo fortemente”.

L’augurio più grande per il 2023, Elisabetta Curti lo rivolge ai piacentini: “Fino ad ora hanno riposto alla grande – ha spiegato la presidente della Gas Sales Bluenergy Piacenza durante il consueto l’aperitivo di Natale, per l’occasione allestito nella splendida cornice di Palazzo XNL – e siamo convinti che sull’onda dei risultati della squadra, capace nell’ultimo mese ha di centrare cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Cev, possa andare sempre meglio”.

Che la Gas Sales sia la realtà sportiva emblema della nostra provincia lo dimostrano le oltre cento persone (tra società, gruppo squadra e personalità di spicco del territorio) presenti alla serata, che si è aperta con la visita guidata alle mostre di XNL. A seguire l’aperitivo, con gli auguri “rock” cantati dal sindaco Katia Tarasconi.

Tra morigerati calici di vino bianco e qualche tartina, i giocatori hanno tagliato il panettone con la speranza di servire su ben altro piatto da portata la più dolce delle pietanze di uno sportivo: la vittoria. Quella che Piacenza punta a conquistare il giorno di Santo Stefano, quando alle 18.00 Modena busserà alle porte del palazzetto piacentino per la seconda giornata di ritorno di Superlega. Una sfida che la Gas Sales dovrà affrontare con o senza Lucarelli, il cui rientro contro i modenesi è a forte rischio.

L’auspicio è che possa rientrare in vista dei quarti di finale di Coppa Italia, con Piacenza (ora è sicuro) che scenderà in campo il 29 dicembre ancora una volta in trasferta contro Verona. Civitanova ha infatti battuto Siena nel recupero di ieri sera, sancendo il nuovo incrocio tra biancorossi e scaligeri.