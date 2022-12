Karate, le sorelle Ghilardotti convocate al raduno della Nazionale Cadette

Giulia Ghilardotti e la sorella Angelica sono convocate al raduno della nazionale Filjkam cadette juniores e under 21 presso il centro olimpico federale di Ostia a Roma in vista dei campionati Europei che si terranno nel mese di febbraio 2023 a Cipro.

Il raduno è riservato ai migliori atleti di tutta Italia e per ogni categoria sono stati convocati dai tre ai cinque atleti.

Giulia è convocata nella categoria under 21 -55 kg e l’atleta piacentina è pluricampionessa di Italia e vice campionessa di Europa Sochi, Russia. Nel 2022 ha nuovamente conquistato il titolo di campionessa d’Italia nella categoria under 21 e ha vestito per anni la maglia azzurra e anche nel 2022 a Riccione per il Ctr games.

Nel 2022 si è anche classificata al 5°posto ai campionati assoluti di Torino superata di misura solo da atlete professioniste dei corpi militari.

Angelica Ghilardotti è convocata nella categoria junior -59 kg grazie ai suoi eccellenti risultati agonistici tra i quali emergono il titolo di campionessa d’Italia 2021 e il titolo di vice campionessa d’Italia 2022 nella categoria juniores.

Il direttore tecnico del Karate Farnesiana Piacenza Gian Luigi Boselli evidenzia che le due sorelle sono autentici talenti che hanno dato lustro alla città di Piacenza.