La Gas Sales Bluenergy esonera Bernardi. Al suo posto in panchina Botti

Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Al suo posto il suo vice Massimo Botti, piacentino doc.

La tensione era alle stelle da giorni, da quel durissimo confronto sentito da decine di persone dopo la sconfitta interna contro Modena nel giorno di Santo Stefano.

La spaccatura tra la dirigenza della Gas Sales Bluenergy Volley e il tecnico Bernardi non si è evidentemente ricomposta nelle ultime ore, nonostante la vittoria di Verona e la conquista delle Final Four di Coppa Italia.

“Ringraziando coach Lorenzo Bernardi per il lavoro svolto e per la professionalità mostrata in queste due stagioni e mezzo alla guida della squadra, la società fa il più sincero augurio professionale per il futuro”, si legge nello stringatissimo comunicato.

Contestualmente, la Gas Sales Bluenergy comunica che la guida della squadra è affidata a Botti; al suo fianco, in qualità di secondo allenatore, ci sarà Matteo De Cecco.

