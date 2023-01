Superlega, Gas Sales Bluenergy Volley in campo alle 15.30 a Trento

Ripetere l’exploit di Verona che è valso l’accesso alle Final Four di Coppa Italia, bagnare l’esordio in panchina del nuovo allenatore con un successo al cospetto di una diretta concorrente e mettersi alle spalle dieci giorni che sono sembrati una stagione intera.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza inaugura il proprio 2023 con quello che in casa biancorossa (è così da sempre, a maggior ragione dopo la stagione dello scudetto 2008/2009) rappresenta uno degli incroci più attesi, che sia un incontro di regular season o una gara playoff: il match contro Trento. Oggi alle 15.30 (diretta su volleyballworld.tv) Simon e compagni scenderanno in campo alla BLM Group Arena, aprendo così la terza giornata di ritorno di Superlega.

Una sfida, che vede una di fronte all’altra la quarta e la quinta forza del campionato, che la Gas Sales affronta con la novità di Massimo Botti in panchina come primo allenatore (per lui si tratta del debutto come primo allenatore nella massima serie), dopo l’esonero di Lorenzo Bernardi datato 31 dicembre.

La voglia di fare bene, di ricominciare con il piede giusto, è tanta. Coach Botti, che Piacenza l’ha già allenata riportandola in Superlega al termine della stagione 2018/2019, l’ha ribadito chiaramente: «La parola d’ordine deve essere entusiasmo. Ho la fortuna di conoscere molto bene l’ambiente, sono cresciuto passo dopo passo con lui. A Trento sarà una partita molto difficile, affrontiamo una squadra che in questo momento, dopo Perugia, è la più in forma del campionato. Abbiamo sfruttato al meglio questi giorni di allenamento con l’occhio anche sempre rivolto agli infortunati, il loro recupero sarà molto importante. Ma indipendentemente da questo, a Trento vogliamo fare una grande partita. Stiamo lavorando molto sulla ricezione perché con l’attacco di cui disponiamo se riusciremo a mantenerci solidi in ricezione non potremo che trarne dei benefici».

Impossibile non citare “i grandi assenti” Lucarelli e Leal, ancora indisponibili dopo gli infortuni che li hanno colpiti nelle scorse settimane. A Verona, anche senza di loro, la Gas Sales ha confezionato una grande prova, trascinata dalle sue certezze (su tutte Robertlandy Simon, sempre più leader del gruppo) e dalla sete di riscatto delle cosiddette “seconde linee” Recine e Basic, brave a non fa rimpiangere più di tanto i due assi brasiliani e pronte a partire dall’inizio anche oggi. L’impressione, però, è che al cospetto dei ragazzi di Lorenzetti sarà comunque necessario mandare in campo qualcosa in più. Trento – battuta all’andata al PalabancaSport quanto però le mancava un elemento cardine come Sbertoli – è una squadra fortissima e perdere oggi (anche alla luce del prossimo calendario, con Perugia e Civitanova da affrontare fuori casa) significherebbe per i biancorossi complicare non poco i piani di risalita in classifica. La Gas Sales può farcela, a patto però di giocare la partita perfetta.

SUPERLEGA CREDEM BANCA 2022-2023

3ª giornata di ritorno

Sabato 7 gennaio 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova

Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.30

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

(arbitri Zavater, Brancati)

Emma Villas Aubay Siena – Allianz Milano

Domenica 8 gennaio 2023, ore 18.00

WithU Verona – Sir Safety Susa Perugia

Pallavolo Padova – Top Volley Cisterna

Domenica 8 gennaio 2023, ore 20.30

Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto

CLASSIFICA Sir Safety Susa Perugia p. 39; Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena 26; Itas Trentino 25; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 22; Top Volley Piacenza 20; WithU Verona 19; Allianz Milano 17; Vero Volley Monza 10; Pallavolo Padova 9; Emma Villas Aubay Siena 6.