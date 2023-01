Questa sera prima puntata del 2023 per Zona Calcio,

la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Tanto la Serie C, quanto il calcio dilettantistico, sono tornati in campo ieri per una giornata che ha regalato tante emozioni.

Molto positive quelle che, nel Girone A di Lega Pro, il Piacenza ha regalato ai suoi tifosi, con la vittoria per 2-1 sul campo della Virtus Verona che avvicina i biancorossi alla salvezza diretta, un vero miraggio fino a un mese fa, ma ora distante solo cinque punti.

Resta in zona play off del Girone B, invece, il Fiorenzuola, che però è incappato nella terza sconfitta consecutiva, crollando 3-0 in casa contro la Vis Pesaro.

Ospiti in studio allo Spazio Rotative il presidente del Fiorenzuola Luigi Pinalli e il bomber del Piace Vincenzo Plescia, ieri a segno.