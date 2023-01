Il 2023 ha ribaltato gli umori delle squadre piacentine di Serie C. Nel girone A, il Piacenza ha ottenuto sabato il terzo successo consecutivo, passando 1-0 sul campo della capolista FeralpiSalò e rientrando pienamente nella lotta per la salvezza diretta.

Resta in zona play off del girone B, invece, il Fiorenzuola, nonostante la quarta sconfitta consecutiva, arrivata ieri di misura contro l’Ancona in casa.

Del momento opposto delle due formazioni se ne parlerà questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30. Non mancheranno anche gli ultimi aggiornamenti sul nuovo assetto societario dei biancorossi, con la presidenza di Roberto Pighi che si chiuderà ufficialmente domani, con Marco Polenghi che sarà il suo successore.

Ospiti in studio, il difensore del Piacenza Andrea Accardi e il centrocampista del Fiorenzuola Michele Currarino.

Nella seconda parte, come sempre, sarà dato ampio spazio a tutto il calcio dilettanti, con tutti i campionati che sono tornati in campo.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

