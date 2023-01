Nuova freccia per l’attacco di Tabbiani. Il Fiorenzuola ha preso Marcello Sereni

Prosegue la campagna di rafforzamento del Fiorenzuola che ha acquistato a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Marcello Sereni. L’esterno offensivo arriva dal Rimini con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023.

Sereni, attaccante originario di Modena classe 1996, in questa stagione ha indossato la casacca del Rimini per tredici volte, segnando un gol a Chiavari contro la Virtus Entella. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, Sereni ha disputato una lunga trafila in Serie D con le maglie di Parma, Castelvetro, Correggese e Mezzolara prima di passare, nel 2020, al Ravenna in Serie C, dove ha collezionato 32 presenze e segnato 5 reti.

Nella stagione 2021/2022 Sereni si è distinto con una grande stagione con la maglia dell’Ancona Matelica nel girone B di Serie C, segnando 11 reti e distribuendo 10 assist in 36 partite. Si tratta di un giocatore duttile che predilige la fascia, destra o mancina, ma che all’occorrenza può essere impiegato anche da seconda punta.

Sereni ha scelto di indossare la maglia numero 7, e sarà già da oggi a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff in preparazione della sfida di domenica contro la Lucchese.