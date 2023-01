Ospite d’eccezione oggi nel quartiere Besurica di Piacenza: l’ex calciatore e allenatore Giovanni Stroppa. L’ex centrocampista, con un passato in maglia biancorossa, recentemente tecnico del Monza, si è recato nella nostra città per salutare l’amico Emanuele Rocca e per proseguire il percorso di riabilitazione con il fisioterapista Riccardo Bottigelli.

