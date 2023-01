Giornata speciale in casa Bakery Piacenza: alla palestra Acrobatic sono stati presentati questa mattina due nuovi acquisti. Lorenzo Passoni e Marco Venuto, approdati in biancorosso dal Basket Firenze, sono pronti a dare nuovo entusiasmo alla squadra piacentina. Entrambi esordiranno domenica in casa di Senigallia.

