Gas Sales, Zlatanov risponde alle voci di mercato: “Piena fiducia a coach Botti”

Con la società al centro di diversi rumors di mercato, tra i quali un eventuale ritorno di Angelo Lorenzetti sulla panchina biancorossa, la Gas Sales Bluenergy Piacenza – attraverso le parole del direttore generale Hristo Zlatanov – ha voluto fare chiarezza.

“Sicuramente – spiega Zlatanov – essere al centro di rumors di volley mercato è all’ordine del giorno in questo momento. Tuttavia, ci tengo a sottolineare che da poche settimane abbiamo dato piena fiducia a Massimo Botti, tecnico piacentino cresciuto con noi in questi anni e abbiamo piena fiducia nel suo operato. Botti è il nostro tecnico e affiancare altri nomi alla nostra società in questo momento non solo può creare imbarazzo o malumore all’interno del gruppo, ma non è neppure nei nostri pensieri”.

Il direttore generale ha quindi parlato del presente e del futuro della società: “La squadra è in piena corsa per ogni obiettivo stagionale, abbiamo fatto gli straordinari per centrare questi obiettivi. L’emergenza infortuni siamo stati tutti bravi ad affrontarla, ma certo, se questa emergenza è un fattore quotidiano diventa tutto più complicato. Il potenziale della squadra è davvero importante e sono certo che quando tutti i giocatori saranno a disposizione la nostra classifica potrà trarne solo giovamento. Con il rientro dei nostri infortunati torneremo nella posizione di classifica che ci spetta”.