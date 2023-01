Confindustria nuovo sponsor del Piacenza. L’imprenditore Monti entra in società

Firma triennale tra il Piacenza Calcio e Confindustria per un accordo di sponsorizzazione che va a rinforzare il sostegno del tessuto economico cittadino alla squadra biancorossa. L’intesa è stata siglata oggi allo stadio Garilli.

“È un esempio di cooperazione con le parti sociali della città – ha evidenziato il presidente del Piacenza Calcio, Marco Polenghi – la società può crescere con il supporto del contesto locale”. Il presidente provinciale di Confindustria Francesco Rolleri ha spiegato che “il progetto del Piacenza Calcio ha trovato subito l’entusiasmo della nostra associazione di categoria, da qui la scelta di appoggiare in prima persona questo percorso condiviso. Confindustria dà un chiaro segnale alle aziende del territorio, rimarcando l’importanza di sostenere la squadra biancorossa”.

“Ci sono possibilità aperte per nuovi ingressi in società – ha aggiunto Rolleri – Confindustria, inoltre, si muoverà per portare altri piccoli sponsor al Garilli, lanciando una vera e propria campagna tra le imprese piacentine. Il brand del Piacenza Calcio è ancora efficace, anche all’estero”.

Oggi, inoltre, si è svolto il primo cda dei nuovi vertici del Piacenza Calcio. All’ordine del giorno, una prima riflessione sulla gestione dell’impiantistica sportiva e la valutazione del budget a disposizione nella prossima stagione.

NUOVO INGRESSO IN SOCIETA’ – C’è anche un ottavo socio: si tratta di Cristian Monti, imprenditore comasco nel settore energetico (in particolare nella certificazione delle valvole per i condotti petroliferi), che è ufficialmente entrato in società.

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI: