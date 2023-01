Gas Sales. Brizard: “Troppi errori ma non potete dire che molliamo presto”

Lo striscione esposto, la curva in silenzio, lo sguardo dei giocatori verso il muro biancorosso mai così immobile. E quella scritta: “Voi riprendete a giocare, noi a tifare”.

Il messaggio degli storici tifosi di Piacenza – affidato a uno striscione esposto mercoledì sera al PalabancaSport in occasione della sfida di ritorno dei playoff di Coppa Cev – si è alzato forte e chiaro dallo spicchio di tribuna da sempre occupato dai Lupi Biancorossi, arrivando fino in campo. In attesa di capire se la “scossa” dei supporters più caldi sortirà o meno gli effetti sperati (nel frattempo la squadra ha battuto nuovamente il Galati staccando il pass per i quarti di finale), il capitano Antoine Brizard – da noi interpellato – ha commentato lo striscione.

“Non sta a me rispondere – spiega il palleggiatore francese – so che la società e il nostro allenatore hanno avuto un confronto con i Lupi nel post-partita. Purtroppo, il “pazzo” mondo dello sport funziona così: dopo Trento eravamo una squadra di fenomeni, adesso che abbiamo perso due partite di fila ci troviamo a dover commentare un momento di crisi. Quello che posso dire ai nostri tifosi è che tutti noi, dal primo all’ultimo, ci stiamo impegnando al massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo imposti a inizio stagione. A chi dice che molliamo dopo due set rispondo che non è assolutamente così. Certo, abbiamo aiutato i nostri avversari commettendo troppi errori ma dire che la squadra ha mollato, questo mai”.

