Lyons, Federico Cuminetti convocato con la Nazionale di rugby a 7

Convocazione di prestigio per Federico Cuminetti, selezionato dal ct della Nazionale italiana di rugby a 7 in vista del primo appuntamento dell’anno, il raduno in preparazione dell’attività internazionale in programma a Silea (Treviso) dal 14 al 17 febbraio.

Cuminetti, giocatore dei Lyons, è alla prima esperienza con il gruppo seniores della Nazionale 7s. Altro importante traguardo raggiunto dal giovane bianconero, che si conferma uno dei migliori prospetti italiani e seguito dagli staff tecnici federali, dopo l’ottima stagione avuta nel 2022 in Nazionale Under20. Nella stagione in corso Cuminetti ha totalizzato 13 presenze e 2 mete in maglia Lyons, confermandosi sempre tra i titolari della formazione di Orlandi e Paoletti e conquistando anche un premio di player of the match nella vittoria sul Rugby Rovigo.