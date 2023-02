Piace, oggi alle 14.30 con la Pro Vercelli non sono ammessi nuovi passi falsi

Un punto nelle ultime quattro partite, penultimo posto nel girone A e la zona salvezza diretta che a ogni giornata si allontana sempre di più. Basterebbe questo per descrivere la situazione attuale del Piacenza Calcio, giunto ormai al bivio quasi decisivo del proprio campionato. Oggi pomeriggio i biancorossi saranno impegnati allo stadio “Garilli”, con fischio d’inizio alle ore 14.30, per affrontare la Pro Vercelli in quello che a tutti gli effetti sembra uno scontro da ultima spiaggia. Servono soltanto i tre punti contro la ex squadra di mister Scazzola, attualmente al dodicesimo posto in classifica e con l’obiettivo della zona playoff.

Il “nuovo” Piacenza targato Marco Polenghi non ha ancora avuto il piacere di festeggiare una vittoria sul campo, ulteriore stimolo per tornare a vincere, così come per soddisfare la tifoseria. Non sarà della partita Cosenza, squalificato per un turno dal giudice sportivo, oltre a Masetti e Persia infortunati, mentre per Suljic, alle prese con un problema fisico, si valuterà fino all’ultimo ma chiaramente partirà dalla panchina. Per il resto 3-5-2 confermato con Nocchi tra i pali, in difesa sarà la volta del nuovo arrivato Zanandrea a fare reparto con Nava e Accardi, a centrocampo Munari, Palazzolo, Giorno, Chierico e Gonzi, e in attacco il tandem Cesarini-Morra.

Le probabili formazioni

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Nava, Zanandrea; Munari, Palazzolo, Giorno, Chierico, Gonzi; Cesarini, Morra. A disposizione: Tintori, Reclaf, Parisi, Suljic, Vianni, Capoferri, Rizza, Onisa, Luppi, Plescia, Zunno. All. Scazzola.

PRO VERCELLI (3-5-2): M. Rizzo; Cristini, Perrotta, N. Rizzo; Iezzi, Saco, Corradini, Calvano, Iotti; Vergara, Arrighini. A disposizione: Valentini, Lancellotti, Emmanuello, Rojas, Comi, Gatto, Costanzo, Gheza, Laribi, Clemente, Febbrasio, Anastasio, Macanthony, Guindo, Contaldo. All. Paci.

Arbitro: Di Cicco (Lanciano), assistenti Parisi (Bari) e Cardona (Catania), quarto ufficiale Pasculli (Como).