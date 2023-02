Basket Serie B, Bakery in casa contro Matelica. Fiorenzuola in trasferta a San Miniato

Riscatto nel mirino per la Bakery Basket Piacenza che oggi alle 18 al PalaFranzanti di Piacenza calcherà il parquet di casa per sfidare Matelica. Gli ospiti sono a caccia di punti salvezza, anche se hanno iniziato a smuovere la classifica stagionale con 3 vittorie negli ultimi 5 incontri. Dal canto loro, invece, i biancorossi vogliono difendere il quarto posto attualmente in comproprietà con Ancona e i “cugini” dei Fiorenzuola Bees, con questi ultimi pronti a scendere in campo oggi sempre alle 18 a San Miniato.

I toscani cercano punti in chiave salvezza, non fidandosi dei movimenti di risultati delle ultime forze del girone, mentre i gialloblù valdardesi vogliono alimentare l’ottima stagione che li vede attualmente quarti a braccetto con Ancona e con la Bakery.

