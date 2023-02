Zona Calcio, per Zanandrea “il Piace può ancora salvarsi, la squadra c’è”

L’ambiente sembra ormai rassegnato, lo stadio “Garilli” è sempre meno “caldo”, ma la squadra crede ancora nel sogno salvezza. A dirlo è Gianmaria Zanandrea che ha provato a infondere un pizzico di ottimismo nei tifosi biancorossi. Il difensore del Piacenza è stato ospite della puntata di ieri sera di Zona Calcio andata in onda su Telelibertà, condotta da Michele Rancati e Giulia Urbani e con i giornalisti Paolo Gentilotti e Corrado Todeschi.

Arrivato nel mercato di gennaio, l’impatto con la nuova piazza, a suo dire, è stato positivo: “Piacenza mi ha fatto una bella impressione, dal direttore sportivo al mister, la strada è ancora lunga anche se penso che questa sia una grande squadra e credo nella salvezza. Sono arrivato qui in un periodo un po’ negativo però non possiamo fare altro che vincere le prossime partite. Sabato scorso abbiamo avuto un po’ di paura dopo il gol subito però ribadisco che secondo me siamo una bella squadra e andiamo avanti per tornare a vincere”. Lo spirito giusto c’è? Risposta sicura: “Sì io sono arrivato solo una settimana fa però lo spirito l’ho visto anche contro la Pro Vercelli: forse ci siamo disuniti dopo il pareggio, ma la squadra c’è”.

Dal Piacenza al Fiorenzuola, con Luca Baldrighi, team manager e socio forte del club: ovvio il disappunto per il pareggio contro l’Aquila Montevarchi nell’ultimo turno. “L’ultima occasione è stata davvero clamorosa – l’analisi del team manager rossonero – il pallone doveva entrare e invece è uscito. I ragazzi hanno comunque ripreso il filo del discorso, lo si era già visto dalla partita contro l’Ancona. C’è rammarico ovviamente per non avere vinto anche se un punto in questo periodo è molto importante”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospiti in studio tre giocatori del Gropparello: il capitano e attaccante Matteo Del Bianco e i difensori Umberto Mignani e Mattia Vettorato, protagonisti dell’ultima vittoria sul San Polo nel campionato di Seconda.