Super colpo del Piacenza Baseball: preso Niccolò Loardi, classe ed esperienza

La voce circolava da qualche settimana nell’ambiente ma adesso può godere di tutti i crismi dell’ufficialità. Niccolò Loardi sarà un giocatore del Piacenza nel campionato di B 2023 e l’operazione, adesso che risulta sgombra da qualsiasi dubbio, è di quelle destinate a fare rumore. E’ accaduto raramente, nel passato biancorosso, di poter godere di un rinforzo con trascorsi così prestigiosi. Inoltre, ad accrescere l’enfasi della notizia, c’è il dettaglio non trascurabile che trattasi di un ritorno visto che il mancino codognese ha svolto col Piacenza buona parte del uo percorso giovanile fino ad esordire in prima squadra nell’allora IBL2. Poi il passaggio al Parma con l’inizio di una brillante carriera in giro per l’Italia e non solo, culminata con lo scudetto a Bologna nel 2020. Ma gli amici lasciati a Piacenza non li ha evidentemente dimenticati ed è anche per questo che a 32 anni, ancora integro fisicamente, dopo aver rifiutato offerte dalla massima serie, è tornato a servire la causa biancorossa adattandosi alla realtà della B forte di una umiltà che gli fa solo onore. Loardi nelle ultime stagioni ha privilegiato il ruolo di esterno, facendosi al contempo apprezzare per ragguardevoli medie offensive, ma a Piacenza potrebbe rispolverarsi nel ruolo di lanciatore. Staremo a vedere, intanto si allena già con i nuovi compagni e sarà senz’altro in campo nelle prime amichevoli. Il mercato biancorosso parte così col botto anche se ulteriori novità sono da mettere in preventivo per le prossime settimane.

LA CARRIERA: fino a 15 anni resta a Codogno prima di passare al settore giovanile del Piacenza che lo conduce all’esordio in prima squadra nell’allora IBL2. A 18 anni veste l’azzurro Juniores dando un contributo decisivo al successo dell’Italia agli Europei di Bonn dove nella finale contro l’Olanda firma la salvezza sul monte di lancio e batte il doppio che porta al punto della vittoria. Si trasferisce negli Usa alla Skyline High School di Longmont (Colorado) dove, oltre che a diplomarsi, si distingue come recordman degli strike-outs. Dal2010 al 2012 fa parte del roster del Barton Community College di Great Bend (Kansas) ed è utilizzato, nel campionato NCAA, dapprima come closer nei match più difficili ed in seguito come partente. A maggio rientra in Italia e fa parte della franchigia tra Godo Knights e Piacenza: nello stesso anno esordisce in IBL1 con i romagnoli e raggiunge con Piacenza la finale scudetto di IBL2, persa a gara5 con Nettuno. Dal 2013 le strada di Loardi e del Piacenza si separano e per Niccolò inizia una soddisfacente carriera che lo porterà a calcare i diamanti più prestigiosi. Due campionati a Parma, il ritorno a Godo, poi Brescia, Novara e Castenaso, due anni a Bologna (con lo scudetto nel 2020) e l’anno scorso a Grosseto. Nell’inverno del 2019 un’altra esperienza all’estero con la parentesi a Perth nel massimo campionato australiano.

