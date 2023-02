Coppa Italia, Tarasconi: “Gioia per tutta la città. Vi aspettiamo in Municipio”

“Fin dal primo minuto, sulle note dell’inno di Mameli e sotto gli occhi del presidente Mattarella, emozione e orgoglio indescrivibili”: così il sindaco Katia Tarasconi, che non ha voluto mancare l’appuntamento tra il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma, commenta la finale di Coppa Italia di SuperLega che oggi ha visto la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vincere il suo primo trofeo nella finale disputata contro l’Itas Trentino.

“E’ una gioia immensa per tutta la città – commentano Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati – la conquista di questo traguardo così importante, che premia non solo la grinta e il talento da campioni dimostrati da tutti i giocatori in campo, ma anche la tenacia, la determinazione e la passione con cui la presidente Elisabetta Curti e tutta la società hanno riportato ai massimi livelli la pallavolo piacentina. Con una menzione speciale per lo staff tecnico e in particolare per coach Massimo Botti, che ha preso per mano la squadra in un momento difficile e l’ha guidata, con forte motivazione, sino al trionfo di oggi, con il grandissimo onore di ricevere la Coppa proprio dal Capo dello Stato”.

“E’ bellissimo poter condividere la felicità per la vittoria con voi, nel calore e nell’entusiasmo di questo Palazzetto – conclude Tarasconi – ma vi aspettiamo al più presto in Municipio per festeggiare insieme questo straordinario successo biancorosso”.

Il comunicato di Robert Gionelli presidente provinciale del Coni

A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di

rappresentare desidero complimentarmi con tutta la dirigenza, lo staff tecnico e con tutti gli atleti della Gas Sales Piacenza per la straordinaria e meritata impresa agonistica compiuta con la conquista della Coppa Italia. Un successo ottenuto al termine di una final-four entusiasmante, che conferma il grande valore della squadra allenata da Massimo Botti e l’ottimo lavoro svolto dalla Presidente Curti e da tutti i suoi collaboratori nel costruire un gruppo di grande valore e solidità. Un successo meritato che no solo impreziosisce la bacheca dei trofei della Gas Sales, ma che arricchisce tutto lo sport.