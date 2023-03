Fiorenzuola-Recanatese, emergenza portieri per i rossoneri. Diretta dalle 14.30

Fiorenzuola in emergenza quello che oggi pomeriggio ospiterà al Comunale la Recanatese per la dodicesima giornata di ritorno del Girone B di Lega Pro. Inizio gara previsto alle 14.30. In palio ci sono tre punti preziosi.

Solo qualche tempo fa, infatti, poteva essere una partita catalogata di ordinaria amministrazione ed invece gli eventi l’hanno trasformata in un confronto estremamente importante per entrambe le formazioni. Fiorenzuola alla ricerca di un aggancio al-la quota salvezza, prima di pensare seriamente ad altri obiettivi, Recanatese stordita e arrabbiata dall’imprevista sconfitta con l’Alessandria.

Per la formazione di mister Tabbiani allarme portieri: non bastava la lista di tutti gli altri infortunati, ecco la nuova tegola. Sorzi a letto con la febbre, Battaiola con una infiammazione intestinale. L’allenatore rossonero spera di recuperarne almeno uno, altrimenti oggi la montagna da scalare sarà ancora più alta.

Le probabili formazioni:

FIORENZUOLA (4-3-3):

Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Piccinini, Fiorini, Stronati; Sartore, Sereni, Morello. All. Tabbiani.

RECANATESE (4-4-2):

Fallani; Somma, Ferrante, Vona, Ferretti; Guadagni, Alfieri, Morrone, Carpani; Sbaffo, Marilungo. All.: Pagliari