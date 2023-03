Gara in corso: Bocalon colpisce, Cesarini risponde. Piacenza – Mantova 1-1

Al 15′ il Piace trova il pareggio con Cesarini: bel pallone lavorato da Suljic che, dopo aver ricevuto da rimessa laterale, ha piazzato a centro area un pallone radente sul quale si è fiondato Cesarini: tocco da due passi e gol-fotocopia rispetto a quello messo a segno dal Mantova con Bocalon. Torna l’entusiasmo allo stadio.

Al 7′, Mantova in vantaggio al Garilli: da un calcio di punizione da sinistra, palla deviata in piena area e schizzata a due passi da Nocchi: sotto misura, il tocco di piatto destro di Bocalon che porta avanti la squadra di Mandorlini. Botta tremenda per il Piace di fronte a un pubblico tornato improvvisamente ad affollare il Garilli. Beffa ulteriore: gol parso in nettissima posizione di fuorigioco del centravanti ex Venezia. Pochi istanti dopo, infortunio per Onisa, infortunato: dentro Giorno.

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Masetti, Zanandrea; Parisi, Suljic, Onisa (dall’8′ p.t. Giorno), Gonzi, Rizza; Cesarini, Morra. (Fossati, Tintori, Cosenza, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Munari, Vianni, Capoferri. All. Abbate.

MANTOVA (3-5-2): Chiorra, Ghilardi, Padella, Iotti; Fontana, Guccione, De Francesco, Gerbaudo, Ceresoli; Bocalon, Mensah. A disposizione: Malaguti, Chiesa, Pierobon, Procacio, Conti, Fzi, Messori, Agbugui, Silvestro, Rodriguez. All. Mandorlini

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa