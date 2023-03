Gas Sales, Modena rimane tabù. Biancorossi battuti 3-2 in rimonta, ora si fa dura

Come all’andata, il tie break sorride ai modenesi (13-15). La squadra di Giani vince anche gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto e può già chiudere il discorso domenica prossima alle 17 al PalaPanini.

Il quarto set sorride a Modena, più cinica nel chiudere i palloni che contano. Il parziale va in archivio sul 21-25. Per decidere chi vincerà questa gara 2 sarà necessario il tie break.

Grazie ai numeri offensivi della coppia brasiliana Leal-Lucarelli (per loro 13 punti e due muri), Piacenza si riporta avanti vincendo il terzo set 25-22.

Il secondo set è di Modena, più cinica e solida nei momenti che contano. Gas Sales che dopo il buon primo set si inceppa in attacco, gli avversari vincono il parziale 21-25.

E’ Piacenza ad aggiudicarsi il primo set con Modena, nel secondo incrocio della serie quarti di finale playoff. Il parziale si chiude 25-19, decisiva la serie a servizio di Romanò nel cuore del parziale.

Sulla carta non è una sfida da dentro o fuori, di fatto è come se lo fosse.

Va letto in questo modo il secondo atto della serie quarti di finale playoff in programma questa sera al PalabancaSport, dove la Gas Sales Bluenergy Piacenza – reduce dalla sconfitta al tie-break in gara 1 – affronterà alle 20.30 Modena (diretta su volleyballworld.tv). Una gara da non fallire per i biancorossi, obbligati a vincere per pareggiare i conti e assicurarsi quanto meno la certezza di arrivare fino a gara 4 (si giocherebbe in casa). Un nuovo passo falso metterebbe invece la squadra di Massimo Botti con le spalle al muro, costringendola a vincere le restanti tre partite per proseguire il suo percorso verso il tricolore ed evitare così di piombare nel “gironcino” dei playoff per il quinto posto.

Domenica scorsa, al PalaPanini, Simon e compagni hanno pagato dazio per non aver sfruttato al meglio diverse occasioni in contrattacco (specialmente nel terzo set, poi perso), ma soprattutto durante il tie-break, quando Piacenza – avanti 5-1 – si è fatta rimontare sino all’epilogo finale.

