Da Pantani a Pogacar: “Vicini alle nuvole”, il libro sui grandi scalatori del ciclismo

“Vicini alle nuvole: I grandi scalatori del ciclismo moderno” è un libro dei due telecronisti di Eurosport Luca Gregorio e Riccardo Magrini dedicato ai grandi scalatori del ciclismo che verrà presentato oggi alle 18.30 con gli autori e il giornalista di Libertà Giorgio Lambri alla libreria Feltrinelli di via XX Settembre. Da Van Impe a Pogacar, passando per Pantani, Chiappucci, Nibali e Contador, storie di successi e attacchi, di fantasia e coraggio nel ciclismo, per rendere omaggio alla figura dello scalatore, che fa saltare sulla sedia gli appassionati ogni volta che scatta su una salita. Il ciclismo ha varie declinazioni, ma nell’immaginario collettivo il più delle volte, quando parliamo dei grandi giri a tappe (Tour, Giro d’Italia e Vuelta), le imprese memorabili sono state firmate dai grandi scalatori.

