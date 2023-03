Piacenza sconfitto in finale al torneo “Sebastiano e Giusi Chia a Bergamo”

Sono i Bergamo Walls a vincere la quinta edizione del memorial “Sebastiano e Giusi Chia”. Sul diamante di casa, intitolato proprio al giovane giocatore prematuramente scomparso, in una finale accompagnata da pioggia e vento, i bergamaschi hanno superato il Piacenza con il punteggio finale di 5-1. Rinforzati dai tre giocatori residenti nel capoluogo lombardo che disputano il Campionato di Serie B con la casacca biancorossa, i Walls hanno saputo capitalizzare nel finale di incontro una serie di battute valide interne alternate a qualche errorino della difesa piacentina. Autentico protagonista del match è stato Gabriel Dall’Agnese, per l’occasione lanciatore partente per Bergamo, che ha imbrigliato a dovere le mazze dei suoi abituali compagni di squadra ottenendo ben sette strikeout al fronte di tre battute valide concesse. Molto bene anche il partente biancorosso Niccolò Loardi, il quale ha concesso il raggiungimento della prima base a soli due corridori nei tre inning in cui è rimasto sul monte. L’unico punto a tabellone del Piacenza è stato portato a casa da una lunghissima volata di sacrificio di Cufré, quest’oggi schierato come battitore designato. Appuntamento per il prossimo turno di precampionato con il Torneo De Benedetti che il Piacenza organizzerà sul proprio diamante tra sabato 1 e domenica 2 aprile.

