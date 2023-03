Il mister del Piacenza Abbate e il rossonero Bontempi stasera a Zona Calcio

Due pareggi per 1-1 dal sapore decisamente opposto quelli arrivati ieri per le squadre piacentine di Serie C.

Nel Girone B, il pari di Alessandria avvicina il Fiorenzuola a un passo dalla salvezza diretta, mentre lo stesso punteggio suona come una mezza condanna definitiva per il Piacenza, sempre all’ultimo posto del Girone A.

Le due sfide saranno protagoniste questa sera della prima parte di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Ospiti in studio allo Spazio Rotative l’allenatore del Piacenza Matteo Abbate e il centrocampista del Fiorenzuola Marco Bontempi.

Poi spazio come sempre al calcio dilettanti: immagini, gol e commenti dei campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria, che hanno vissuto una domenica ricca di gol e sorprese.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

