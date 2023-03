Piace a rapporto dai tifosi dopo il ko di Sesto: maxi multa e squalifica di Cesarini

Una giornata di squalifica per Alessandro Cesarini che dunque non sarà della partita nel match di Trieste di domenica prossima, oltre a un’ammenda di 4mila euro inflitta al capitano. Quindici giorni di inibizione per Francesco Fiorani, dirigente responsabile dei rapporti con la tifoseria e altrettanti all’ormai ex presidente Roberto Pighi per il quale è stata comminata un’ammenda di mille euro. Sono le decisioni assunte dalla Figc dopo la comunicazione della Procura Federale seguita alla sfida che vide i biancorossi opposti alla Pro Sesto a inizio dicembre: i tesserati del Piace sono stati punti “per aver acconsentito e, comunque non impedito, che tutti i componenti della propria squadra in campo, obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare con gli stessi un’interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l’intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie”. Questo quanto riportato nelle motivazioni della sentenza. Con la Pro Sesto, il Piace, allora allenato da Scazzola, venne sconfitto per 1-0.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà