L’ex bestia nera fa un po’ meno paura: Gas Sales, con Modena devi crederci

Adesso diventa bella.

La pesante sconfitta incassata da Modena in casa contro Roeselare nella finale di andata di Coppa Cev (secondo 3-0 casalingo consecutivo dopo quello rimediato da Piacenza domenica scorsa) apre nuovi e interessanti spiragli anche per quanto concerne la lotta playoff scudetto. Nel recente periodo, infatti, qualcosa nei collaudati ingranaggi gialloblù sembra essersi incrinato. Nelle due sfide sin qui più importanti dell’anno, gara 3 dei quarti di finale contro la Gas Sales (di fatto un match point per chiudere la serie e volare al turno successivo) e la finale di andata contro i fiamminghi “ammazzagrandi”, Modena ha steccato clamorosamente. Sembra paradossale ma è così: pur stando sotto nella serie per 2-1, è la Gas Sales a partire ora con i favori del pronostico in questa imminente gara 4, in programma domenica alle 18 al PalabancaSport. I più scaramantici staranno già “toccando ferro”, ben consci di come Piacenza – quando chiamata ad essere protagonista – palesi le sue maggiori difficoltà. Ma al di là di scaramanzie e scongiuri, l’impressione è che ora il destino di questa Gas Sales – e non è la prima volta – dipenda esclusivamente da lei.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’