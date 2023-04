Rugby Top 10, i Lyons vogliono tornare a ruggire nel derby con Valorugby Emilia

Domenica di derby per la Sitav Rugby Lyons, che oggi (domenica 2 aprile) alle 15.00 ospiteranno al Beltrametti il Valorugby Emilia. Dopo le beffe delle ultime due sfide in Top 10 – le imprese sfiorate con le Fiamme Oro e i campioni d’Italia del Petrarca Padova – i leoni piacentini vogliono a tutti i costi regalare ai loro tifosi un’altra occasione per esultare.

